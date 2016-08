GCSE Results 2016: Result listings for the Fylde Coast

Here are the GCSE results for schools across the Fylde Coast.

AKS Lytham

Ten passes

M Bittar, A Bowker, D Brenner-Lawton, J Cowburn, N Forster, I Fraser, O Gavin, A Naeem, A Park, R Pickersgill, S Reams, L Rigby, C Shaw, S Southern, J Willcox, J Wood.

9 passes

A Abbott, I Arnold-Turner, G Aspinall, S Baines, C Barcock, A Broadbent, H Bux, H Bux, C Cadley, E Chambers, J Chopra, J Clayton, M Clayton, M Cookson, D Cooper, A Counsell, G Dale, A Douglas, S Drinkwater, I Eastham, R Ellis, R Evans, N Frankel, N Gallagher, E Garstang, C Hall, E Hall, J Harvey, J Heaton, J Howland, H Hudson, K Iqbal, A Iredale, J Kurtis, J Lowther, A Lusher, L Macaulay, A Marrs, L Meek, R Mill, J Moore, R Newman, O O’Neil, G Powlesland, J Pyrah, B Smyth, F Stanier, D Stone, M Storton, J Taylor, T Taylor, M Turpie, I Walton, S Wen, R Whitaker, O Wilkinson-Gray, J Worsley, G Wyatt, T Wyatt.

Eight passes

S Barker, M Cherry, A Foulds, M Haythornthwaite, S Kyle-Clay, O Lea-Taylor, J Moreau, G Powell, G Wallace.

Seven passes

M Baker, B Dagger, J Duncan, O Fagan-Weston, L Halliwell-Fletcher, R Spurway.

Six passes

A Shelmerdine.

Montgomery High School passes

Eleven passes

O Bach, R Halliwell, R Hartley, S Hartley, K Holmes, G Hope, T Kambouri, B Loder, M Mills, W Murray, A Platt, M Rigby, B Singleton, C Stokes, K Szepecko, A Tumalty, J Waters, L White, J Williams, A Wood

Ten passes

Y Abdali, D Adshead,P Allbutt, S Almond, S Anderson, J Arliss, H Austin, E Bailey, E Banks, M Barclay, J Barratt, B Berresford, L Berresford, V Blackburn, L Brook, R Brown, T Brownrigg, J Bryan, E Bunting, R Burgess, J Byrne, R Cable, D Carr, M Carter, R Cato,G Charlesworth, J Cheeseman, M Cherry, A Christy, A Clarke, M Cooke, L Cooper, J Cotton, E Cross, J Cullinan, J Cunliffe, C Danson, M Davies Clarke, A Devonport, C Dickman, Z Dickson, L Donnelly, M Dooley, J Downs, C Edge, J Ellison, C Evans, H Evans, J Evans, E Farquhar, E Farrell, C Fearon, K Fenton, H Ferguson, R Fielden, M Fielding, S Formosa, J Fox, E Froggett, M Froggett, B Fuller, E Garlick, B Gaunt, B Green, C Grogan, C Haines, C Hanson, M Hayhurst, N Heller, S Hill, B Hindle, K Hodson, C Horrocks, D Hughes, K Hughes, S Hughes, L Hulton, C Isherwood, C Jackson, N Kelemen, C Kendrick, N Kenworthy, S Khanum, G Lomax, E Luce, G Luckett, Z Machen, L Marshall, E Masterton-Taylor, G McClean, H McCready, H McCreedy, G McGonagle, S Mercer, H Moore, C Moran, M Morris, K Moulson, L Moulson, C Mulhall, A Mulvey, J Nash, M Noble, D Norwood, J Nuttall, R Oldfield, D Park, T Parkinson, S Pearson-Brown, H Peel, S Pepper, D Percival, C Phasey, J Pickavance, L Poole, J Priestley, N Pyatt, C Richards, M Riedel, M Roberts, T Robinson, E Rose, K Rothery, M Rothwell, C Sanderson, K Sandiford, R Shepherd, G Shobayo, M Shonhiwa, B Smith, M Smith, M Smith, N Smith, S Smith, R Stewart, A Stirk, J Street, J Sykes, D Sykes-Livingstone, D Taylor, A Thornton, J Tolley, W Tomkinson, L Torralba, S Wainwright, R Walkden, K Walsh, H Whitehead, H Whitworth, D Wiles, R Wilks, C Williams, L Willis, J Wilson, J Wilson, K Wilson, C Winrow, M Worster, J Wright

Nine passes

E Alexander, M Balcerak, E Bartle, C Burgess, K Caine, C Cardwell-Wilsdon, A Clark, L Craddock, M Crumpton, E Day, X Devere, S Eaton, L Eckersley, C Eland, J Fenton, L Fleming, N Frankland, L Galloway, C Gibson, B Hall, S Hall, J Harrington, S Howarth, A Hutchings, P Iddon, E Jacklin, M Jackson, H Kadic, Y Knapman-Fletcher, R Linley, A Maillot, M Masters, J Maxwell, T McGawley, D McMahon, N Mew, A Mills, B Mullaney, H Nester, C Owen Steeden, J Parry, S Priestley, N Rhodes, C Rourke, S Sanderson, A Sisson, A Smith, E Smith, H Smith, W Townson, I Wild

Eight passes

L Bicket, B Bury-Young, M Da Costa, L De’Ath, Y Hegarty, T Higgins, M Jones, K Kirkman, I Mather, A McCabe, J McKnight, N Moody, N North, C Portlock, H Pugh, T Roberts-Rembowski, K Rossington, L Scotland, C Stott, L Thomas, E Tomlinson, K Walker-Earnshaw, L Webster, K Williams

Seven passes

M Crook, M Kennedy, T Knowles, J Laverty, B Standaloft, A Tattersall, E Wilcock

Six passes

C Elliott, S Sawers, B Scott

Five passes

L Gaulter, C Nelson, M Smith, C Spencer, J Willis, B Wright

Four passes

A Scott

Three passes

A Ashford, J Matley

Two passes

S Faulkner, V Johnston, L Leary

One Pass

A Hurwitch, L Mellad

Cardinal Allen High School

Ten passes

J Ballam, J Basquill, S Bennett, K Bradley, O Brady, B Carmichael, M Clark, L Grassie, C Haigh, H Hampson, T Hardman, R Heyes, L Male, D Morgan, P Paul, E Rapaccioli, O Rhys-Rowley, E Roberts, S Sherrington, L Waite.

Nine passes

F Ashworth-Prescott, A Atkin, J Beanland, C Benson, E Bleasdale, W Blunt, E Bradford, F Burgess, O Cattle, D Clerkin, K Cody, A Colebourne, T Fearnley, L Flemington, L Franklin, V Fusco, J Graham, D Hopkins, A Jewitt, J Jones, A McCaskill, H Miller, E Mooney, C Moyle, O Mullen, W Myers, A Ogden, L Oldman, J O’Neill, E Orr, M Pumphrey, T Scantlebury, H Seed, R Sharpe, J Short, C Simpson, M Sinclair, J Smith, L Smyth, K Wade, M Waldermar, B Watson, M White, K Wilson, K Wright.

Eight passes

R Anderson, C Andrew, J Austin, M Bardsley, J Beaton, L Black, S Blair, E Bradder, J Bradley, L Brayshaw, K Bruno, E Bulmer, S Bunn, T Callighan, P Carter-Barnes, T Clarke, R Corcoran, J Croston, C Devine, L Donnellon, R Garrett, L Gibson, J Greaves, Y Gregson, M Hargreaves, M Kaur, L Knights, M Lee, F Leonard, K Logan, L Mangan, H Martin, J McCann, K McCann, J McCaul, J McKevitt, O Mellor, K Mercy, T Metcalf, J Mizon, H Monaghan, R Moody, A Moran, C Newsham, E Noble, C Nuttall, T Parker, L Patterson, J Pinder, R Poole, K Rhodes, J Richardson, J Roberts, G Roney, O Salthouse, N Sintes, M Southward, T Stones, B Symons, C Thornborough, D Warren, M Watthey, E Webster, E Webster, T Welsh, K Whipp, C Williams, H Wilson.

Seven passes

J Bedford, O Bridge, N Cossey, A Crowford, E Hadgraft, B Hay, C Holden, J Holland, K Lane, B O’Keefe, L Peake, A Price, S Scott, S Simms, E Tester, R Thomasen, C Young.

Six passes

J Almond, C Barker, J Dale.

Five passes

M Waterman

Four passes

J Silver

Three passes

C McLeod

One Pass

J Tyler

St Mary’s Catholic College

Ten Passes

Barczynska L, Gierczak N, Machowiecki M, Tomas W, Wiecha N,

Nine Passes

Anderson F, Arnold C, Ashton T, Baker A, Baker C, Barclay C, Beardall N, Berrett-Phillips R, Bezaras D, Bibby J, Biju S, Blakey C, Boccaccio A, Boyne D, Bradley J, Brattley-Farnell T, Brown G, Brown T, Brzozowska K, Burgess C, Calle-Calatayud M, Clossick M, Copp E, Cornwell C, Cornwell J, Critchley S, Daniels L, Davey C, Davidson C, Devaney K, Devonald R, Dillaway C, Donnelli-Hunn K, Fearnley C, Fisher B, Flete E, Foster M, Galvin B, Garaba M, Gavin L, Gibbons D, Giddings C, Glover B, Graham G, Hannibal G, Hannibal R, Hawkins G, Hearsum L, Henderson D, Herbert L, Hester D, Hodge W, Holt A, Hoyle L, Hughes B, Humphreys L, Hutt C, Ireland E, Johnson F, Johnson O, Kay E, Kershaw J, Kilgallon J, Kucinski A, Lea -Sain J, Lewis B, Leyland M, Lightbown S, Lloyd C, Lonsdale P, Lovell S, Lowe J, Martin E, Mathew J, McCluskey S, McKenna K, McMullen J, McNeill A, McNickle N, McWilliams J, Molloy R, Montague J, Moonemalle M, Nelson Colsey J, Ney J, Parriss-Riley L, Partridge J, Patten L, Payne E, Perrett K, Plummer N, Puthenpurayil A, Pyper C, Riley K, Robb G, Rodaway J, Ronson A, Roper C, Rowley E, Salt L, Scot-Curwen H, Shahsavari Z, Sheta Z, Sieradzki N, Skivington C, Slater A, Smithurst S, Stambridge A, Stephens A, Stevenson C, Tench M, Towers R, Turley M, Turner J, Tyrrell C, Utomi V, Valentine P, Veitch M, Verma M, Verzo V, Vincent M, Walsh C, Walton B, Watson M, Welsh C, Williams M, Wilson E, Winder M, Wood J, Wren K, Ygona R, Zafar J, Zhi Yang C,

Eight Passes

Blackwell L, Brownwood R, Cardwell E, Cheetham J, Costello M, Cubitt C, Dale H, Dela Cruz D, Dent-Watson E, Dewhurst O, Drake A, Evedon J, Fahey J, Gallagher K, Godwin S, Greenop O, Grimes S, Hodgkinson S, Houghton R, Hughes M, Ingram K, Innes A, Johnson C, Leaf C, Madden N, Martin L, Meechan J, Moreau K, Ogiogwa G, Orritt J, Oscar M, Richardson J, Sharlet B, Simpson K, Smith W, Starkie J, Tanner C, Taylor M, Thomson R, Tribe O, Wells C, Williams J, Winter N, Wrigley J, Young G, Zielinski K

Seven Passes

Allen R, Carney H, Grant C, Grindley T, Henshall L, Keogh A, Koziol D, Lister J, Marshall-Fitzpatrick C, O’Brien, Gleeson L, Parsons K, Shaw M, Slachciak O, Smith G, Smith M, West S

Six Passes

Craven S, Haney C, Kerry E, Lea-Sain F, O’Neill M, Taylor J, Wood R, Woodhouse J,

Two Passes

Kersh S

Fleetwood High School

Eleven passes

A Barlow, A Douglas, J Hall, A Poole, C Riding, A Stevens

Ten passes

S Adams, C Bidle, C Bradford, R Chelton, F Coates, A Coventry, J Cummins, T Delves, A Entwistle, L Fox , T Gotto, D Harrison, E Hassall, N Hogg, E Houton, N Howell, J Hunter, S Hutcheon, A Hutton, J-F Jones, L Jones, M Khan, A Leach, B Marriott, A McCarron, J O’Connor, K O’Rourke, B Pearson, R Reddington, L Samson, T Sargeant, T Sharratt, T Smith, K Shaw, L Simm, L Thomas, C Wardle, Ben Wilson, Bethany Wilson, A Wright H Youngson

Nine passes

R Andrews, D Baker, A Bainbridge, R Beech, C Bidle, T Briggs, L Bowman, C Cawley, D Clough, K Crewdson, H Cygal, M Emsley, R Garrett, D Haworth, S Heron, L Hutchings, J Impett, C Jones, J Jones, E Jorgenson, M Kennedy, C Lynn, J Manning, S Nicol, J-L Paine, J Paterson , A Price, C Slater, L Stark, A Stewart, D Underdown, K Valentine

Eight passes

J Barrow, A Blyth, D Burns, C Dawson, B Flowers, L Gaynor, C Hall, S Irvin, C-E Jones, C Lee, J Marshall, J McLaughlin, C O’Malley, B Parker, K Parker, R Robinson, K Rouse, M Stoney, C Tomkins

Seven passes

E Barkworth, C Duncan, J Harrison, T Howard, J Joyce, R Oldcorn, J Rudge, B Tripp,

Six passes

J Davies, C Driscoll, C Ethell, K-A Ethell, F Macklin, A Royle,

Five passes

M Ellis, A Heaton, M Rawcliffe - McDermott

Four passes

C Burgess, L Feike, A Mills

Two passes

J McLaughlin

One pass

J Crane, O Douthwaite

Millfield

11 Passes

L, Allison,L Deery,A Jolly.

10 Passes

J Allinson,E Ball,E Bond,A Boyle,K Bradshaw,E Brown,H Brown,E Buckley,I Chantrell,D Chettoe,A Chisam,T Choudhury,L Crane,C Croft,H Cudlip,A Daly,E Davies, C Dickinson,J Ellwood,R Evans,

T Farrow,E French,O Gorman,E Gouldin,B Green,C Grogan,A Hayes,S Hepworth,C Hill,L Hogarth, J Hurst,E Johnstone,J Joyce,L Kidd,T Kirkman,N Lee,W Liptrot,A Mayall-Buckley,L Moyes,T Nuttall,A Owens,

C Payne,A Potts,F Railton,C Ratcliffe,L Riley,S Robinson,J Schofield,L Schroeder,B Sharp,E Simms,R Simpson,L Smith,C Tarpey,R Trott,H Warne,M Wright.

9 Passes

M Ball,R Bamber,C Barclay-Smith,E Blair,J Burr,C Buston,E Cartmell,L Cooper,J Cresswell,K Daniells-Tarry,D Evans-Bowker,M Fisher,A Gratton,K Gudgeon,C Hannigan,C Haslam,J Hind,L Kelly,C Kight,

L Kilmartin,N Latus,G Lumley,R Munro,R Pogson,C Porter,J Pye,J Raina,C Richardson,M Ronson,R Shaw,T Slater,G Stansfield,D Street,A Todd,C Tregonning,J Wilkinson,L Wilson,S Wright.

8.5 Passes

R Jones.

8 Passes

K Ablett,D Ainsworth,D Baker,E Berry,S Carr,N Casey,O D’Arcy,M Diack,L Eccles,A Foster,M Green,J Hampson,B Handley,M Hindle,B Ingham,J Johnston,L-J Kennedy,Z Kirkman,L Lowe,E Lucas,L Matthews, R Midgley,F Mooney,H Naylor,K Pipe,S Potts,O Quinnell,L Rumming,W Singleton,S Slapp,J Thompson,M Turner,J Twyford,O Van Bogerijen,C Watson,L Whyment,J Williams.

7 Passes

A Bowker,A Campbell,A Carr,T Crane,S Ellis-Graham,A Gibson Swarbrick,E Gregory,T Kirby,J May,D Norton,S Rushton,M Sielski,D Smith,C Stead,E Thomas,T Thornton,F Vickers,M Wilcock,J Willis,R Wright.

6 Passes

L Foster,A Keay,T Potts,A Reeves,W Young.

5 Passes

C Sielski.

2 Passes

M Thompson.

Blackpool Aspire Academy

Ten Passes

S Alikasa, A Deroxinska, N Radzanowska

Nine Passes

J Adamson, J Barker, M Black, J Booth, C R Bullen, D Bullough, L Cameron, C Casey, S Clegg, J Curran, C Davis, E Davis, J Eadie, R Ferguson, E Fletcher, M Goodinson, J Harrison, C Heath, K Hill, Z Hill, H Hilton, L Hurley, J Jackson, S Joliffe, J Lee, M Lion, J Lu, J Lyle, D Moore, K Morgan, C Murphy, K Ostrowska, K Pentony, C Ralph, C Regan, H Rudd, K Walerowicz

Eight Passes

L Abbass, C Atkinson, L Bailey,S Beatie, S Bioletti, S Bowe,C Boyes, J Bradford, C J Bullen, C Chapllin, L Chinn-Batten, H Coffey, C Crolla, E Derbyshire, C A Dowling, C M Dowling, D Duffy, F Dyson, K Faulkner, J Fay-Southall, C Fisher, H Folger, M Gordon, N Guy, V Hague,T Hamer, N Hassall, D Heaton, S Henson, C Hiller, N Hirst, J Jones, M Jones, S Kirby, E Langridge, S Lavelle, A Lens, M Lidgley, R Lindsay, J Linton, E Longthorne, A Mallinson, A Marchant, M Marcus, C McCartney-Page, K McKenzie, M McLellan, C Morris, C Papp, M Parker, L Partridge, J Pearce, L Perry, J Porter-Thomas, K Priest, R Rhaman, C Riches, M Richmond, K Ridings,L Rogers, C Ronson, E Rowe, R Ruddock, B Ryan, S Scanlon, E Scowcroft, C Smith, J S Smith, Jacob Smith, J Smith, Z Smith, A Smith-Griffiths, S Staff, A Strickland, D Strother, A Taylor, D Taylor, G Taylor, R Taylor, S Taylor, H Trask, L Vaughan, M Vowels, R Walmsley, B Walton, H Waterhouse, M Weilding, C Whatmough, S Whiteside, J Wilmore, S Worthington, C Wylie, J Yardley

Seven Passes

S Burns, N Casson, J Cook, R Currie, D Daly, C Dodds, G Folger, J Hanby, L Harrison, C Keogh, P Langley, M Mahoney, C Palin, A Parfitt, R Riddick, S Roney-Wilton, T Sparks, A Taylor, C Walker, C Wright,

Six Passes

K Dickinson, S Flynn, C J Mcdonald, E Owen, K Philipson-Grant,D Sanderson, A Sharif, M Yates

Five Passes

S Brewster, L Butterworth, A Hartley, D Porietis, E THomson, R Turner

Four Passes

R Miller, E Muir,

Three Passes

A Clare, S Mitchell

One Pass

E Roberts

St George’s

Twelve Passes

M Burgeen

Eleven Passes

S Ardrey, A Brocklehurst, P Cartledge, T Davis, A Dixon, J Eaves, C Gill, G Gray, C Gregory, C Henderson, E Khan, E Lawrence, B Leonard, J Lock, L Martin, R Morris, L Nixon, C Pound, E Robinson, A Sagar, P Salanki, J Toal, E Walsh

Ten Passes

D Andrews, C Baggaley, D Bailey, M Barker, K Baron, C Baxter, C Berry, L Bowden, R Bowler, E Briggs, A Brown, J Burke, M Butler, K Campbell, C Carter, C Clough, K Clough, H Colledge, M Conn, W Cottam, E Counter, J Cowling, T Cox, L Crewdson, G Cubbins-McCorry, B Davidson, C Davidson, A Dixon, D Dixon, S Dodd, C Emery, K Fairlie, R Fisher, L Frain, P Froggett, R Gibson, S Gilligan, C Good, K Green, H Greenhalgh, C Hammond, E Harwood, J Healey, J Hemming, J Higgins, J Hill, M Holmes, H Hughes, Z Iglesias-Blackburn, J Jackson, D Jones, J Jones, L Jones, M Langley, A Lenton, K Lewin, C Lonsdale, C Mason, K May, J McAnena, D McCulloch, E McKay, L McNaught, L Mills, C Moorhead, D Moorhouse, L Mundow, M Norton, M Nuttall, H O’Brien, A Pemberton, L Phillips, K Piper, L Quinn, R Randell, J Richardson, L Richardson, C Riding, T Rogerson, E Rowland, K Rutherford, N Salmon, C Searle, H Simpson, T Singleton, L Smith, O Smith, W Sontowska, J Southern, T Stewart, G Stillwell, J Sudell, E Taylor, L Thorpe, L Topham, D Townson, J Webster, M Wilson, B Yiu

Nine Passes

L Aaron, F Allan, M Atkinson, A Bamber, B Bayman, A Campbell, S Ellis, J Green, C Gregory, C Harrison, S Heyes, L Marsden, T May, M McGregor, O Millard, L Morgan, E Nixon, C Roberts, K Shaw, R Thomas, C Tyldesley, E Wasp, C Wildon

Eight Passes

E Burgess, J Dodd, R Everington, S Frankle, P Jones, S Macfarlane, T Roberts, A Scarlett, J Taylor, M Wood

Seven Passes

R Ahmed, C Barkworth, M Bracewell, M Burgoyne, A Fisher, A Hart, B Lindley, C Murphy, L Thomas, C Whitaker, J Wright

Six Passes

B Burgess, G Everton-White, J Fielding, B Gillett, J Hamilton, P Holyoake, H Mylroie, C Norton, K Sarjantson

Five Passes

D Bristow, L Logan, T Nugent, M Preston

Four Passes

R Baldwin, L Webb

Three Passes

A Merchant, J Stock,

Two Passes

Z Elkirat

St Aidan’s

Thirteen Passes

T Lord

Twelve Passes

R Born, D Burke, LEagles-Martin, C Ellam, K Hesketh, E Holden, B Holding, E Kearton, I Long, E Marks, E Nagle, V Scragg, J Thompson, F Thompson-Jolley, I Unsworth

Eleven Passes

C Abram, P Abram, H Allen, K Anderson, C Bennett, A Betteridge, L Bradley, B Brignall, S Brown, J Clarkson, C Conley, J Corkery, R Davison, O Fivian, M Gair, F Galloway, S Green, M Guerin, J Guthrie, N Harrison, A Haworth, M Head, M Hill, A Hinchcliff, J Houldsworth, A Howard, K Hoyle, A Hughes, H Hunt, G Isles, H Jackson, G James, A Jenkinson, L Jones, S Kelly, W Lewis, T Nelson, C Palmer, R Platt, T Preston, H Saunders, A Sealy, K Southern, E Street, C Swarbrick, D Szcypiorska, E Thompson, M Thornhill, T Townley ,J Twiss, O Verity, G Wareing, S White, A Wilkinson,

BD Acton-Higginson, D Ashworth, S Atkinson, H Boothby, J Cardwell, W Clegg, S Coop, A Curtis, G Dixon, L Dooley, L Goodfellow , C Hirst, R Horvarth, B Hutton, A Jeffries, H Johnson, J Jones, M Jones B Mason, C Miller, L Morgan,

H Moulding, S Nowotarski, E Oakey, J Penswick , M Ralph, M Sandford, J Simey, D Sutton, E Wood, A Wyatt

Nine Passes

A Bleakley, P Cox, O Crisp, T Cross, N Danson, M Denny, B Gardner, C Houghton, G Howard, T Jenkinson, S Johnson, E MacGregor, J Ogden, S Patten-Clayton, S Proctor, B Redmond, A Richardson, J Ronson, C Soothill, B Whalley

Eight Passes

C Andrew,J Bamber, A Bowers, D Cowgill, B Crellin, D Devonport, O Evans, L Guerin, R Hargreaves, B Johnson, P Manikum, C Marsden, M Peace, A Pope, O Shaw, J Wall, C White

Seven Passes

B Britton, A Chard, L Dalton-Lee, J Galt, B White

Six Passes

S Riley, D Sarre-Bamber

Five Passes

K Marsden, N Roskell,

Four Passes

C Butler, A Waters

Three Passes

J Allison, J Jackson

Baines School

11 Passes

J Churms, H Clayton, I Cooper, C Cronshaw, M Crooks, L Eyres, G Faulkner, E Fielding, C Hurt, J Knowles, R Monks, E Neath, D Ricchiuti, C Simpson, G Stephenson, J Strain,.

10 Passes

G Ainsworth, E Asiliskender, D Balshaw, A Barton, J Bedell, B Bloxham, J Brewer, E Bridge, A Brookes, R Causer, A Ellis, E Fredrick, E Hessey, E Hume, J Lau, A Manders, J Marshall, E McGawley, L McIvor, M Miller, R Moss, M Newiss, C Norton, T Pagen, C Parr, E Pawson, N Pinkney, E Pymm, H Stringfellow, B Tinkler, J Watson.

9 Passes

T Alston, M Asquith, R Atkin, M Barrett, T Bateman, J Bethell, H Blackhurst, A Boulton, J Boulton, H Broughton, J Carroll, S Carter, M Cartmell, P Clegg, D Collins, S Collins, E Copp, S Cross, B Daly, A Davies, J Davis, T Dowie, M Dowman, M Eaves, L Eccles, E Fitzmaurice, O Fitzpatrick, I Fletcher, A Flynn, I Foote, K Gannon, G Gerrard, H Gigli, K Webster, K Harris, A Hasan, L Higham, M Holdip, S Holland, J Jacobs, B Jones, M Jones, N Joynes, A Kershaw, A Key-Otero, J Knott, E Leadbetter, D Lee, M Lee, E Lees, N Malhotra, B McCain, J McCausland, C McIlwaine, J Middleton, J Mitchell, B Molyneux, C Moore, T Mottershead, C Moynes, J O’Connell, J Pickup, D Porter, T Robinson, C Sheridan, C Skivington, A Smith, A Swann-Holmes, O Tattersall, C Thomas, C Thomas, L Thompson, A Vallance, A Waters, H Watkins, J Whitehead, Z Zampini.

8 Passes

A Biviano, T Connor, L Dunn, L Durow, J Fletcher, C Hall, K Harper, G Jones, J Kielty, J Maskery, O McVicar, S Rathbone, L Raynor, J Robinson, S Swan, O Tattersall, M Tierney, D Trent, R Tupman-Bell, B White,

7 Passes

C Lee-Hardman, C Humphreys, J Leak, R Mace, R McGawley, J Newton, J Rogerson, A Sumner.

6 Passes

R Bellew, M Fleming, O Hey, J James, J Power, W Whitaker

5 Passes

D Benson, A Douglas, J Sharples, T Rogerson, R Wood.

4 Passes

L Turner,.

3 Passes

K Bambrook.

2 Passes

M Knapman

Hodgson Academy

Eleven Passes

W Brown, J Hill, A Hogarth, R Morten, M Zubowicz.

Ten Passes

N Adshead, C Akram, C Allsopp, M Baldwin, O Banks, Y Barker, O Bennett, J Bonsell, J Bowley, N Broadbent, C Brow, A Callaghan, B Cardwell, A Carter, A Carter, S Cartmell, J Churchouse, J Cookson, H Douthwaite, C Eaves, B Edwards, A England, E Fitzpatrick, T Galler, H Gardner, J Gregg, J Guy, W Haddow, E Hadwin, C Hall, K Hargate, E Hayton, J Heaton, J Hester, M Holland, S Hopkinson, E Hoyle, J Hughes, L Jackson, C Kay, L Killingbeck, C Kimberley, C Kimmance, R Lambert, G Latham, H Lester, A Lewis, J Lydon, J Macdonald, C Manifold, G Markham, A Marmo, H Maskill, R Maxwell, T McFadyen, R Moore, E Morden, O Mulhall-Taylor, J Mullin, C O’Connor, C O’Neill, J O’Neill, T Pearson, M Peill, T Poole, A Pople, T Preston, C Roberts, K Rodgers, E Rose, D Russell, C Scott, J Shaw, D Siddall, V Smith-Payne, S Strutton, R Swarbrick, A Thomason, J Thornton, M Tingey, B Whiteside, E Whittaker, A Whyatt, J Williams, J Williams, A Wooton.

Nine Passes

L Armstrong, A Atkinson, L Atkinson, L Bailie, N Beardsall, S Beckett, T Berkeley, L Bradley, L Bramhall, C Buchanan, W Butler, L Cantona-Murray, J Carbutt, C Chippendale, G Clark, N Clark, E Clarke, C Clewlow, C Coates, C Collinge, C Condron, L Connearn, H Crawforth, T Cryer, N Curran, E Demar, A Dixon, J Doherty, L Eastoe, S Eaves, T Eckersley, J Edgington, R Falkingham, J Fisher, H Foster, A French, E Galloway, M Gardiner, J Gardner, R Gardner, D Glover, J Graham, K Grant, C Green, E Green, S Green, G Guy, H Haddrell, J Haigh, L Hartley, E Haslam, G Heath, X Herschell, J Hindley, H Holland, L Hudson, J Hulme, A Jackson, O Johnson, J Kanuritch, S Kenyon, P Kiernan, S Knight, S Langer, S Lawson, S Laycock, J Layton, M Leonard, T Lewis, J Marsden, C Masters, T Miller, G Mitchell, D Molloy, J Molloy, J Moore, M Moshona, J Murray, E Newman, A Norazlan, G Norman, R O’Connor, A Partington, T Paterson, M Penswick, C Pilkington, J Porter, C Portman, L Price, A Rashid, O Reading, O Renshall, J Roe, W Saunders, M Scullion, D Seville, D Shorrock, G Simms, L Slater, E Smith, R Smith, I Sutcliffe, M Swarbrick, E Tax, L Taylor, D Thornton, E Threlkeld, R Walker, M Webster, M Wild, C Williams, D Yates.

Eight Passes

R Barrot, A Black, R Bradwell-Pritchard, Y Brown, C Clegg, J Dodd, D Fisher, B Gregory, O Hills, K Markham, J Maycock, J Monk, J Weiss, A Whelan.

Seven Passes

R Barrot, K Cardwell, C Dewsnap, J Green, H Mcgrath, B Stubbs.

Five Passes

B Thompson.

Four Passes

L Cooper.

Three Passes

T Armer.

Two Passes

B Brookes.

One Pass

S Martin.

Highfield Leadership Academy

Ten Passes

L Baldwin, M Bourne, L Calvert, J Faber, E Jenkinson

Nine Passes

M Alcock, C Allan, T Anthony, C Aspey, C Barritt, H Barron, C Beadsley, L Bellew, N Bend, A

Birch, T Bowen-Price, C Brannan, B Bremner, L Britnell, G Brown, D Buckley, L Buckley, A Butcher, C Byrnes, C Campbell, E Carr, L Chow, K Chudynka, C Clough-Texel, L Connell, E Cottenden, C Coulburn, R Crawford, O Cubbins, B Culpan, A Curran, L Curran, C Daly, J Dempsey, B Dickinson, J Dodson, T Drew, C Driscoll, M East, A Eaves, H Eccles, C Edwards, M Eldershaw, H Errington, J Escott, R Farrell, L Farricker, T Figg, C Finlayson, B Fitzpatrick, J Frodsham, I Frolov, M Gibson, N Gibson, O Grant, C Green, B Gregson, C Harnett, K Haworth, S Heaton-Gilmartin, J Heighton-Lewin, S Hemmings, K Holden, B Holland-Ball, O Holmes, K Houghton, J Hunt, T Hyndman, A James, D Jenskins, E Johnson, B Jones, J Jones, K Kelly, N Kenny, K King, C Kirk, G Knight, K Leonard, K Lindeman, M Livesey, H Lloyd, J Lomax, B Lowin, M Lui, K Machin, A Mackay, A Marshall, T Marshall, L Mather, R McAdam, J McGonagle, G McKay, G McLean, J Meszoly, L Mills, K Monaghan, R Monkman, B Montgomery, A Moran, K Morris, E Morrison, D Mulligan, J Nelson, K Openshaw, C Parker, B Parker-Starkie, D Penn, B Phillips, K Pilling, N Powell, S Ralston, E Rata, C Rawes, C Roberts, N Roberts, H Robinson, J Robinson, L Ross, C Rowlands, K Ryan, O Samways, B Sarjantson, M Schofield, C Scott, M Senior, B Shearing, C Sheldrick, J Shiel, H Simpson, S Simpson, S Singleton, A Smith, B Smith, C Smith, D Smith, E Smith, K Smith, L Smith, J Snelson, H Speight, D Stead, C Straathof, E Summerfield, E Taylor, J Taylor, L Teale, O Tetlow, J Thompson, B Turner, C Walker, C Walsh, M Watts, T Webster, K Weir, J Wilding, G Willoughby, C Worrall, C Yates,

Eight Passes

J Brooks, S Carr, R Casey, K Ceesay, C Cope, J Dutton, C Flood, R Hall, J McGibney, J Meadows-Anderson, J Morris, J Murray, J O'Donnell, S Smith, H Weber, L Witts, K Wood

Seven Passes

M Bowerman, E Briggs, E Cheetham, J Cooper, N Dawber, J Glass, S Haworth, C Hurd, R McDonald, S McGuire, J Perry, Q Ravalli, J Reid, E Ryan, A Shah, L Withers

Six Passes

C Taylor

Five Passes

D Conroy, K Wright,

Four Passes

D Gray,

Three Passes

S Harnett, A Mackin, C Robinson

Two Passes

D Beresford, K Carlyle, B Jones, K Kennedy, L Williams

One Pass

C Waldron

Rossall

Eleven passes

G Fackler, P Gaud

Ten passes

J Amor, L Bannister-Nunn, A Eastham, U Gaultney-Udjo, O Gregory, C Jordan, M Klebais, S McGailey, J Sharratt, H Stott, E Tikoisuva

Nine passes

C Avery, T Beaumé, A Brown, M Finney, Y Gan, B Greenwood, E Hall, I Hockings, B Hoggmascall, H Mercer-Jones, C Metcalfe, H Monteiro, R Purnell, E Robinson, J Sangha, B Sharples, F Smith, C van Blerk, R Wright

Eight passes

N Ivanchenko, E Pastore, M Rave, K Swarbrick

Seven passes

J Braidford, L Jagger, D Meiffert, K Porter, M Shagina, O Surikov

Six passes

A Dürrmüller Acosta, H Hockings, H Kwong, J Ostler, M Ott, Y Pan, H Stansfield, I Timokhin

St Bede’s Catholic High School

Eleven Passes

M Solarska ,J Wilkinson ,G Zinna

Ten Passes

B Anderson, G Anderson-Shepherd, L Ashton, M Baker, F Ballout, L Banks, G Bennett, E Beverley-Shaul, H Boardman, O Booth, I Boxwell, A Bradley, R Brow, M Cairns, B Cardwell, W Clancy-Collins, G Collings, C Collison, L Couvaya, A Cross, R Cusworth, G Dalton, F Davison, H Dennison, J Desborough, C Dickason, G Dodd, C Duffy, G Dunford, K Durnan, J Edmondson, J Ellison, R Elsender, T England, H Fisher, M Gardner, V Glowczewska, A Greaves, G Griffiths, C Hargreaves, R Hart, H Hay, M Hayes, C Heron, A Hills, J Hirst, M Hoare, M Howley, V Ingham, K Jones, N Keegan, G Lanzani, D Lardner, T Lawrenson, A Lee, K Lee, P Linley, K Malihi-Shoja, M Manning, A McAvoy, M McGivern, A McGrane, J Mercer, M Murray, E Myerscough, E O'Farrell, E Ormerod, J Parry, J Plant, S Price, K Pritchard, J Prout, T Rawcliffe, J Ribaya, A Roberts, L Rooney, N Rourke, M Sane, B Schofield, J Simpson, L Simpson, C Smith, O Squire, H Taylor, S Teale, T Thompson, A Tolley, L Trickett, E Walsh, A Ward, D Webb, J Westhead, C Wilson, D Wojkiewicz

Nine Passes

H Ailsby, L Belton, C Bramma, C Britton, E Disley, J Doddemeade, C Francis, S Gajos, A Green, C Griffiths, L Hargreaves, D Jones, R Jones, R Lewis, T Makepeace, E Marsland, S McCluskie, E Melvin, E O’Dea, S Oldfield, D Richards, J Riding-Chapman, W Salisbury, E Sanders Fox, V Singh, M Taylor, S Thornton, J Treasure, A Whittlestone

Eight Passes

S Bowman, R Bragg-Jensen, O Dodd, G Fawcett, H Fiddler, A Green, A Harrison, B Jones, L Lewis, A Murray, J Richardson, S Rule, H Sagar, R Smith, A Thompson, P Travis, C Turner

Seven Passes

S Dean, A Naylor, C Oueslati

Five Passes

C Taylor

One Pass

L Laughlin, S Nicholson

Unity Academy

eleven passes

J Brown, K Literska

Ten passes

C Aldren, K Allen, A Begum, A Carter, B Cooke, A Drury, B Duckworth, C Egan, N Ferguson, J Gibbons, A Gillespie, B Gomersall, S Goodwin, L Hallett, S Hancock, C Harvey, L Hornby, A Howarth, S Howarth, D Howell, Z Hudson-Williams, O Hughes, K Jenkins, T Jones, B King, R Kumar, A Logan, T Lynch, M Mainds, D Makinson, J Mallinson, S McAllister, A Mitchell, A Mitchell, K Mongan, S Morrissey, L Robinson, D Rooney, R Sadler, B Seel, C Shepherd, M Smith-Wilkinson, D Stretton, L Strickland, C Tatters, B Taylor, L Tite, J Wallis, E Ward, K Warnes, N Westwater, B White, C Willis, P Wooderson

Nine passes

W Akponwei, L Barrett, S Foden, S Gray, D Harding, AJ Jackson, L Kenyon, T Lee, K Parsonage, C Phelps, W Quilty, R Rosie, S Rosie, C Scheepers, T Taylor

Eight passes

L Kearsley, B Mason, J McIntyre, A Rowley, T Simmons, D Wilson

Seven passes

D Beard, H Fleming, L Gibson, G Hughes, L Walsh

Six passes

N Harwood

Five passes

M North

Lytham St Annes High

Eleven passes

C Cunningham, L Deveney, D Santos, A Shipton, M Tinsley

Ten passes

G Allen, T Bailey-Shields, B Bainbridge, L Bainbridge, J Barrow, B Baxter, J Bishop, S Booth, M Boyce, B Bradley, H Brett, R Buglass, A Butterworth, L-M Cain, R Canham, E Caswell, A Cessford, A Charnley, D Connolly, E Cooper, E Crowther, J Cuff, C Da Silva Grave, B Davies, N Dawber, R Dawson, J Deveney, E Dobson, H Drysdale, A Dunn, T Edington, S Fish, K Fisher, M Fisher, N Fletcher, R Frankland, J Gallagher, M Galloway, H Gill, R Gill, H Glover, A Greenman, P Greenman, B Gregson, G Grierson, C Hagger, L Hales, E Halsall, R Hamilton, E Hammond, I Harrop, C Heath, L Hesketh, E Heslop, A Houghton, O Houghton, R Howarth, K Hughes, J Hughlock-Williams, S Hunt, W Hunt, L Irving, H Jamil, N Jenkinson, P Kelly, S Kember, A Kirkham, A Leivers, K Levin, L Lockhart, S Lord, A Loveday-Binks, H Lucking, R Mackay, C Maddox, K Marsh, M Maunder, E Mawdsley, E Maycock, J McKenzie, S Modi, A Morgans, M Morris, F Moxham, O Muir, T Nunez, O Palser, M Parsons, G Payne, K Pennington, C Perrey, C Pickersgill, E Pixton, E Plunkett, W Plunkett, S Potton, O Price, T Pumphrey, G Randles, B Rawling, E Revill, I Riley, L Robinson, J Sanderson, K Shaw, K Skelly, A Smith, O Smith, J Sooriyakumar, D Sparrow, A Springford, S Stewart, J Street, J Sumpton, H Thompson, F Tierney, H Toates, E Tracey, H Trott, S Tsang, C Turnbull, C Wallbank, S Walsh, A Waterfield, H Webber, J Webster, C Whatmough, J Whitehead, L Wilson, J Wood, J Wragg, E Wright, J Wynn, M Yeadon, S Zahmat Keshan

Nine passes

C Baker, K Bavidge, K Beacher, L Blower, J Bradley, S Burgess, M Cavanagh, N Chandler, R Collier-Baker, O Coulter, L Docherty, J Downie, C Dunkerley, K Elliott, E Fewings, P Fleming, M Foster, H Graham, C Harkin, C Heffernan, J Hodson, S Johnstone, L Kelly, T Kirkham, S Komorovskis, L Lawrenson, J Levin, X Li, J McGlue, E Monk, D Parr, K Ritchie, I Roffey, A Rutter, J Shaw, J Slater, R Smethills, C Smith, G Smith, H Smith, M Smith, C Stephenson, E Swindells, W Tang, P Thompson, A Thornborough, L Thornborough, C Turner, H Windsor, A Winter, S Allan, K Hornby

Eight passes

S Ackrill, B Beesley, J Bhakta, C Choi, B Coker, Z Faraj, D Franklin, A Joyner, J Kirkham, L Martin, J Nelson, R Roache, E Shaw, Z Shepherd, C Sullivan

Seven passes

J Bell, N Burroughs, K East, C Harvey, R Lanyon, E McQueenie, S Morrison, L Thompson, D Whatmough

Six passes

D Glover, E Laver, R Oglesby, J Parkin, L Sandiford, B Smith, S Vaughan

Five passes

L Dainty, T Young

Four passes

H Buckley-Mills, D Clark, O Geraghty, Z Linton, J O’Sullivan

Three passes

S Sommer

Carr Hill High School

Thirteen Passes

L Bonney, T Collinson, S Cope, M Davis, A Fraser, O Groom, O Hall, L Irwin, R Kareckas, H Manley, H Mulholland, B Needham, F Orme, S Royle, L Simpson, M Stothard, L Swarbrick, H Walker

Twelve Passses

M Armstead, L Bailey, E Benson, E Binns, J Brett, C Camilleri, E Chang, C Charlton, J Chatfield, T Christie, E Cowell, D Edmondson, C Edwards, S Evans, J Fellows, J Forrest, I Gibbins, O Greenwood, S Hartley, A Holloway, F Hubble, A Hughes, N Hurst, W Keenan, E Lennie, J Lio, A Marshall, W Martin, R Moore, C Shaw, J Short, A Singleton, E Sowden, A Statham, L Steele, L Stretton, J Taylor, E Thomson, L Timms, L Welch, B Wilson, R Wilson, L Wyatt

Eleven Passes

Z Aleksejevs, S Charoenwijitkul, E Gregoire, K Hmelnika, V Lasinskis, K Reed, C Rushton, E Staimilere,

Ten Passes

A Aberdeen, K Anderson, M Atkinson, L Bates, S Bishop, P Bourne, C Burrow, K Cartmell, L Chiwanda, J Collier, O Cooper, E Coppersthwaite, T Cunliffe, J Curtis, L Curtis-Monk, R Davenport, M Dewhurst, J Eckman, I Ellison, P Entwistle, E Fellows, S Ford, K France, J Francis, O French, A Gaskova, R Gayle, B Green, K Hall, B Harrison, D Harry, C Higginson, M Holt, V Hughes, G Humphreys, K Johnson, J Jones, A Kirby, E Leaper, A Lowe, J Marshall, P Mason, A McCaffery, I McDonald, A Myers, W Ochieng, E Parker-Hodskinson, T Parkinson, C Porter, A Price, M Richardson, J Roylance-Moore, R Saiger, A Sheriff, M Snape, M Spafford, C Stanley, N Stuart, I Sungurova, M Tattersall, S Taylor, E Tiffen, J Turvey, R Widdows, M Williams, C Wilson, N Wilson

Nine Passes

J Craven, C Finlay, K Fryett, S Hartshorne, N James, P Jaundrill, P Lees, J Morris, J Naftel,S Normington, J Parkinson, A Robinson, L Smethurst, C Stocker, Z Thomas, Y Tierney-Bordewijk, J Tucker, A Unsworth, L Ward, M Williams, R Woods

Eight Passes

G Bretherton, A Colquhoun, D Coogan, T Fishwick, T Goulding, L Gray, E Holden, A McFaulds, R Minshull, L Parker, S Parker, J Rossall, G Taylor, M Watkinson

Seven Passes

C Bonney, K Burns, L Coburn, M Gerrard, N Ivanov, M Keegan, D Lowe, C Shaw

Six Passes

L Christian

Five Passes

N Dawes, H Fort-Smith, B Knibbs, F Mullard, D Pownall, C Rowson, L White

Four Passes

A Baggaley, G Blackwell, E Crossley, M Newby, J Reid, C Rodowicz, M Watson, J Whiteside

Three Passes

L Lote, G Preston

South Shore Academy

Twelve Passes

L Horrocks

Eleven Passes

N Amin, K Green, P Nabil-Islam, T Tongue, A Tredinnick, W Yekeh

Ten Passes

L Ainsworth, H Aounallah, R Ashworth, C Blank, K Boyce, L Bucher, J Burke, H Chapman, A Csonge, F Culley-Wright, R Devine, B Draycott, K Edwards, C Erskine, M Finglas-Coats, E Gee, S Geraghty, J Gledhill, T Graves, J Gurung, D Hall, M Hall, R Horrigan, L Howard, S Howard, H Howarth, A Ingrey, R Johnston, A Jones, K Karpinska, N Kelham, S Kenny, J King, J Kinmond, C Kirby, P Knaur, P Krawczyk, S Murphy, R Nicholson, D Paster, N Payne, I Phimphasoi, A Pugh, A Rawcliffe, G Robson, C Self, A Smith, D Straine-Francis, E Stuart, C Sutton, A Thom, S Tongue, L Truckel, K Wanyo, P Wilson.

Nine Passes

C Bailey, J Baron,A Barrett, C Beardall, N Blackburn, T Blackwell, B Borland, T Bostock, C Bumby, L Casey, R Chick, J Clarke, M Conway, R Cowden, C Cox, M Crowther, L Davenport, E Dugmore, K Edwards, J Foley, E Francis, C Gellatley, J Green, S Greenwood, J Hall, T Harper, L Holden, S Hughes, K Ingham, C Jepson, B Johnson, L Johnson, L Kenny, A Kidd, C Luby, C Maden, J Manser, D Marsden, N Marsh, G Mercer, A Miller, C Nice, C Owen, C Page, A Parker, S Plank, M Pritchard, I Raistrick Jones, J Rayner, A Reid, A Stirling, D Taylor, S Taylor Bushell, E Till, J Walford, R Wareing, N Wheatcroft, R Whitaker, K Whitehouse, C Whittaker, L Wrigley.

Eight Passes

K Bell, C Rodgers, M Senghore, B Wilson.

Seven Passes

E Smith, D Waddington.

Six Passes

J Pickin