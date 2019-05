Cinema Listings 30 May - 5 June

Your guide to what’s showing in local cinemas

THE PALACE

MARKET PLACE, LONGRIDGE

PR3 3RR

TEL: 01772 785600

Detective Pikachu (PG): Thu 14.00 20.00 Fri, Sat 17.00 Sun 17.00

Red Joan (12A): Thu 17.30

Wonder Park (PG): Thu 11.00

Rocketman (15): Fri-Tue 11.00 (Tue only) 14.00 20.00 Wed 17.20 20.10

Peppa Pig - Festival of Fun (U): Fri-Sun 11.45 Wed 13.00

Woman At War (12A): Tue 17.30

THE ISLAND

SOUTH PROMENADE, LYTHAM ST ANNES FY8 1LY

TEL: 01253 725331

Aladdin (PG): Thu 10.15 12.45 16.15 19.45 Fri-Tue 10.15 (Sat, Sun only) 12.45 16.15 19.45 Wed 16.15

Secret Life Of Pets 2 (U): Thu 10.30 13.30 16.30 Fri-Tue 11.00 (Sat, Sun only) 14.00 17.00 20.00 (not Mon) Wed 14.00 16.30

Paw Patrol - Mighty Pups (U): Thu-Sun 10.15 13.45 (Thu only)

Rocketman (15): Thu 13.45 17.00 19.30 Fri-Wed 13.30 16.45 20.00

Detective Pikachu (PG): Thu 10.45 16.15

John Wick 3 - Parabellum (15): Thu 19.15

Godzilla - King Of The Monsters (12A): Thu 20.00 Fri-Wed 12.45 16.00 19.45

Rsc - Taming Of The Shrew (12A): Wed 19.00

X-Men - Dark Pheonix (TBC): Thu 19.30

THE DUKES

MOOR LANE, LANCASTER LA1 1QE

TEL: 01524 598500

The Lego Movie 2 (U): Thu 13.30

Tolkien (12A): Thu 18.00

Woman at War (15): Thu 20.30

Missing Link (PG): Fri 11.15 13.30 Sat 13.30

Eighth Grade (15): Fri 18.30 Sat 15.30 20.30

Vox Lux (15): Fri 20.30 Sat, Tue 18.00

NT - All My Sons: Sun 19.00

Arctic (12A): Mon 18.20 Tue 20.30

A Clockwork Orange (18): Mon 20.30

RSC - The Taming of the Shrew: Wed 19.00

ODEON

RIVERSWAY, PORTWAY, ASHTON-ON-RIBBLE PR2 2YQ

TEL: 0871 22 44 007

Aladdin (PG): Thu 10.00 11.00 13.00 14.00 6.00 17.00 19.00 20.00

Avengers - Endgame 2D (12A): Thu 17.15 19.30

Booksmart (15): Thu 21.15

Can You Ever Forgive Me? (15): Tue 12.00

Detective Pikachu 2D (PG): Thu 10.20 12.50 15.20

Godzilla - King Of The Monsters 3D (12A): Thu 19.40

Godzilla - King Of The Monsters 2D (12A): Thu 10.40 11.40 13.40 14.40 16.40 17.40 20.40 Fri-Sun 10.20. 11.40 13.20 14.40 17.40 19.20 20.40 21.15 Mon, Tue 13.20 (Mon only) 14.40 17.40 19.20 20.40 21.15

India’s Most Wanted (12A): Thu 21.15

John Wick - Chapter Three - Parabellum (15): Thu 17.50 20.50

Matthew Bourne’s Swan Lake (PG): Mon 14.00

Paw Patrol Mighty Pups (U): Thu 10.10

Rocketman (15): Thu 11.30 12.30 14.30 15.30 17.30 18.30 20.30

The LEGO Movie 2 (U): Thu 10.00

The Secret Life Of Pets 2 (U): Thu 10.20 11.00 12.00 12.40 13.20 14.20 15.00 15.40 16.50 18.00 20.20

THE FLOWER BOWL

GARSTANG ROAD, BROCK

PR3 0BT

TEL: 01995 676210

Secret Life Of Pets 2 (U): Thu 09.50 12.00 15.10 16.00 18.05 Fri, Sat 09.45 12.10 13.20 15.30 Sun-Wed 09.40 12.10 13.15 15.20

Aladdin (PG): Thu 09.35 14.10 17.00 19.45 Fri, Sat 11.50 14.15 17.05 20.05 Sun-Wed 11.45 14.15 17.00 20.00

Rocketman (15): Thu 12.25 17.20 20.00 20.15 Fri, Sat 14.40 17.20 19.50 20.25 Sun 14.35 17.30 19.50 20.10 Mon-Wed 09.35 14.35 17.30 19.50 20.10

Detective Pikachu (PG): Thu 13.30 Fri-Sun 09.50

Avengers - Endgame (12A): Thu 09.45 Fri, Sat 09.40 Sun-Wed 09.35

John Wick - Chapter Three - Parabellum (15): Fri, Sat 17.35 Sun, Mon-Wed 17.15