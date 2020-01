Dolittle and David Copperfield hit the big screen

Here's your guide to what’s showing in local cinemas

THE PALACE

MARKET PLACE, LONGRIDGE PR3 3RR

TEL: 01772 785600

January Comedy Night (18): Fri 19.30

The Personal History Of David Copperfield (PG): Fri 16.30 Sat, Sun 16.30 19.30 Tue 19.30 Wed 13.30 16.30

Spies In Disguise (PG): Sat, Sun, Wed 10.30 13.30

Jumanji - The Next Level (12A): Sat 10.30

1917 (15): Sun 13.30

Window to the World - Home (12A): Wed 19.30

Shaun the Sheep Movie - Farmageddon (U): Wed 10.30

THE DUKES

MOOR LANE, LANCASTER LA1 1QE

TEL: 01524 598500

1917 (15): Thu 11.00 18.00 Fri Mon 11.00 13.45 Sat 13.10 18.00 Sun 17.15 Tue 18.00 Wed 20.30

Little Women (U): Thu 13.45

Mystery Film: Thu 20.30

Cabaret - An Interactive Screening:Fri 19.45

Weathering With You (12A): Sat 15.40 20.30 Wed 18.10

ROH - La Boheme: Sun 14.00

Parasite Preview + Satellite Q&A (15): Mon 18.00

Kinky Boots - The Musical (12A): Tue 20.30 Wed 14.00

THE ISLAND

SOUTH PROMENADE, LYTHAM ST ANNES FY8 1LY

TEL: 01253 725331

Little Women (U): Thu 12.45 16.30 Fri-Wed 13.00 (Fri, Mon, Tue only) 16.15 19.30

The Personal History Of David Copperfield (PG): Thu 13.00 16.15 19.30 Fri-Wed 13.45 (not Sat, Sun) 16.45 20.00

Bad Boys For Life (15): Thu 13.00 16.15 19.30 Fri-Wed 13.45 16.45

1917 (15): Thu 13.5 16.45 19.45 Fri-Wed 13.15 (not Sat, Sun) 16.30 (not Wed) 19.45 (not Wed)

The Grudge (2020) (15): Thu-Wed 20.00

Frozen 2 2D (U): Sat, Sun 10.15 13.15

Paw Patrol - Ready, Race, Rescue (U): Sat, Sun 10.30 14.0015 12.00

Dolittle (PG): Sat, Sun 10.30 13.30

Spies In Disguise (PG): Sat, Sun 10.45 13.45

ODEON

RIVERSWAY, PORTWAY, ASHTON-ON-RIBBLE PR2 2YQ

TEL: 0871 22 44 007

1917 (15): Thu 12.00 13.40 14.40 15.40 17.30 18.30 20.15 Fri-Tue 11.20 13.00 14.30 15.40 (not Mon, Tue) 17.10 19.00 (not Tue) 20.00

A Beautiful Day In The Neighborhood (PG): Fri-Tue 12.20 (not Sat, Sun) 15.00 17.40 20.20

Abominable (U): Sat, Sun 10.00 Mon, Tue 16.00

Bad Boys For Life (15): Thu 12.30 15.20 18.10 20.10 21.00 Fri-Tue 12.20 (not Sat, Sun) 14.30 (not Sat, Sun) 15.00 17.30 (Fri, Tue only) 17.50 18.50 (Mon only) 20.50 21.30 (Tue only)

Bombshell (15): Thu 12.00 14.30 Fri 13.30 Mon 12.30 20.35

Dolittle (PG): Sat, Sun 10.30 11.30 13.00 14.00 15.30 16.30 18.00 19.00

Frozen 2 2D (U): Sat, Sun 10.20 12.40

Jak Zostalem Gangsterem SFL (18): Fri-Sun 20.40

Jawaani Jaaneman SFL: Fri-Tue 18.30

Jojo Rabbit (12A): Fri, Tue 12.00 Mon 13.40

Jumanji - The Next Level (12A): Thu 12.30 15.10 17.40 Fri, Tue 16.00 18.50 Sat, Sun 10.15 11.00 12.10 13.00 13.40 15.50 Mon 15.00 17.50

Just Mercy (12A): Thu 12.50

Kinky Boots - The Musical (12A): Tue 19.00

Last Christmas (12A): Tue 12.00

Little Women (U): Thu 13.00 16.40 Fri-Tue 12.00 (not Sat, Sun) 14.50 17.50

Maleficent - Mistress Of Evil (PG): Thu 16.00

Panga SFL: Thu 20.40

Paw Patrol - Ready, Race, Rescue (U): Thu 12.00 Fri, Mon, Tue 13.00 Sat, Sun 10.00 11.30 13.00

Queen & Slim (15): Fri-Tue 14.30 17.30 20.30

Rhythm Section (15): Fri-Tue 18.20 21.00

Richard Jewell (15): Fri, Mon, Tue 12.20 15.30 21.20 Sat, Sun 21.20

Spies In Disguise (PG): Sat, Sun 10.10 12.40

Star Wars - Rise Of Skywalker 2D (12A): Thu 16.00 Sat, Sun 10.00

Street Dancer SFL (PG): Thu 17.00 21.10

The Gentlemen (18): Thu 19.00 21.30 Fri-Tue 20.50

The Grudge (18): Thu 13.40 16.00 18.20 20.50 Fri-Mon 21.30

The Personal History Of David Copperfield (PG): Thu 12.10 13.00 14.50 17.40 20.30 Fri-Tue 13.30 (not Sat, Sun) 16.15

The Turning (15): Thu 18.50 21.15

Waves (15): Tue 20.15

Weathering With You SFL (12A): Thu 19.30

THE FLOWER BOWL

GARSTANG ROAD, BROCK PR3 0BT

TEL: 01995 676210

The Personal History Of David Copperfield (PG): FThu 12.20 15.00 19.55 Fri 15.20 17.35 Sat 14.55 17.35 Sun 14.40 17.20 Mon 11.55 20.10 Tue 14.15 17.30 Wed 11.55 15.00 20.10

Bad Boys For Life (15): Thu 19.40 Fri, Sat 20.15 Sun 20.00 Mon 17.00 Tue 16.35 Wed 17.00

1917 (15): Thu 11.25 14.45 17.20 20.10 Fri 12.40 14.55 17.20 20.00 Sat 11.45 12.45 15.25 17.20 20.00 Sun 11.30 12.30 15.05 17.05 19.45 Mon 12.20 14.40 17.20 19.55 Tue 12.10 14.50 16.50 20.10 Wed 12.25 14.40 17.20 19.55

The Gentlemen (18): Thu 17.40 Fri, Sat 20.30 Sun 20.15

Little Women (U): Thu 11.50 14.00 16.50 Fri 12.00 14.25 Sat 14.25 Sun 14.10 Mon, Wed 14.05 19.40 Tue 13.45

A Beautiful Day In The Neighborhood (PG): Fri 11.45 18.00 Sat 18.00Sun 17.45 Mon, Wed 11.30 17.40 Tue 11.20 19.30

Dolittle (PG): Sat 10.25 12.25 Sun 10.10 12.15

Paw Patrol - Ready, Race, Rescue (U): Sat 10.10 Sun 10.00

Frozen II (U): Sat 09.55 Sun 09.50

Kinky Boots The Musical (U): Tue 19.45