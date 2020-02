Parasites, Hedgehogs, Stardogs and Turbocats - another beautiful day at the movies

Here's your guide to what’s showing in local cinemas

THE PALACE, LONGRIDGE

Dolittle (PG): Thu 10.30

Just Mercy (12A): Thu 13.30

Little Women (U): Thu 16.30 Sun 19.30

A Beautiful Day In The Neighborhood (PG): Thu 19.30

Emma (U): Fri 13.30 Sat 13.30 20.00 Sun 16.30 Tue 19.30 Wed 13.30 16.30

February Comedy Night (18: Fri 19.30

Jane Austen ‘Emma’ Themed Supper Club: Sat 18.30

Sonic the Hedgehog (PG): Sat 10.30 Sun 13.30

1917 (15): Sat 16.30

Paw Patrol - Ready Race Rescue (U): Sun 10.30

Made in Dagenham ‘Palace Picks’: Wed 19.30

THE DUKES, LANCASTER

The Lighthouse (15): Thu 18.15

Bombshell (15): Thu 11.00

Mystery Film (18): Thu 20.35

A Beautiful Day In The Neighborhood (PG): Fri, Sat 18.10 Sun 17.10 Tue 11.00

Parasite (15): Fri, Sat, Tue 20.30 Sun 19.30 Mon 17.45 Wed 11.00 20.30

8 1/2 (15): Sat 15.15

ROH - The Cellist & Dances At A Gathering: Sun 14.00

ALMO - Duck Soup (U): Mon 14.00

The Man Who Killed Don Quixote (15): Mon 20.30 Tue, Wed 17.45

THE ISLAND, LYTHAM

Emma (U): Thu-Wed 13.00 (Thu only) 16.15 (not Sat) 19.30

Sonic The Hedgehog (PG): Thu, Mon-Wed 13.15 (Thu only) 16.15 19.15 Sat, Sun 10.45 13.45 16.45 19.15 (Sun only)

Dolittle (PG): Thu 13.30 Fri, Mon-Wed 13.15 Sat 11.00 14.00 Sun 10.30 13.30

Call Of The Wild (PG): Thu 14.00 17.00 Fri, Mon-Tue 13.30 16.30 SAt, Sun 10.15 13.15 16.15 Wed 14.00 16.30

Parasite (15): Thu 16.15 Fri 12.45 19.30 SAt 20.00 Sun-Wed 12.45 19.30

The Lighthouse (15): Thu 20.00

Harley Quinn - Birds Of Prey (15): Thu 19.45

The Invisible Man (15): Fri, Sun-Wed 13.00 (not Sun) 16.30 19.45 Sat 17.00 19.45

Onward (U): Sat 10.30 13.30 16.30 19.15

ODEON, RIVERSWAY

1917 (15): Thu 14.30 17.20 20.10 Fri 14.20 17.10 20.00 Sat 20.30 Sun 12.00 17.10 20.00 Mon 15.20 17.10 Tue 15.20 21.20

Bad Boys For Life (15): Thu 19.40 21.00 Fri-Tue 21.15

Brahms - The Boy II: Thu 18.50 21.30 Fri-Tue 18.20 20.50

Dark Waters (12A): Fri-Tue 14.15 17.10 20.10

Dolittle (PG): Thu 13.00 13.50 15.30 16.20 Fri 12.00 13.20 15.50 Sat, Sun 10.00 10.50 12.20 13.20 14.45 15.50

Downhill (15): Fri-Tue 12.00 (not Sat, Sun) 19.15 21.30

Emma (U): Thu 13.40 16.40 18.40 Fri, Mon, Tue 13.50 16.50

Greed (15): Thu 12.00 21.30

Harley Quinn - Birds of Prey (15): Thu 18.20 21.00 Fri, Mon, Tue 14.30 20.00 Sat 21.20 Sun 17.15 20.00

Jumanji - The Next Level (12A): Fri, Mon, Tue 12.40 Sat 11.30 Sun 11.30 14.30

Kannum Kannum Kollaiyadithaal SFL - (12A): Sun 11.00

Le Mans ‘66 (12A): Tue 12.00

Like A Boss (15): Thu 12.00 14.20 16.30 21.20 Fri, Sun, Mon 21.20

Little Women (U): Thu 12.40

My Hero Academia - Heroes Rising English Dubbed (12A): Thu 18.00 20.30 Sat, Sun 10.00 12.30 15.00

Onward (U): Sat 10.30 11.40 13.00 14.20 15.30 17.00 18.00 19.40

Parasite SFL (15): Thu 14.40 17.40 20.40 Fri-Tue 14.30 (not Sat, Sun) 17.30 20.30

Paw Patrol - Ready, Race, Rescue (U): Sat, Sun 10.00

Playing With Fire (PG): Sat, Sun 10.00 Mon, Tue 16.00

Riverdance 25th Anniversary Show (U): Tue 19.00

Sonic The Hedgehog (PG): Thu 12.30 13.30 15.00 16.00 17.30 18.30 20.00 Fri, Mon, Tue 12.15 13.50 16.20 18.50 Sat, Sun 10.20 11.20 12.50 13.50 15.20 16.20 18.50

Stardog And Turbocat (U): Thu 16.00

Thappad SFL (12A): Fri-Tue 18.00

The Call Of The Wild (PG): Thu 14.00 16.30 19.00 Fri-Tue 11.50 (Sat, Sun only) 14.20 16.50

The Invisible Man (15): Fri-Tue 11.50 (not Sat, Sun) 12.50 14.40 (Sun only) 14.50 (not Sat, Sun) 15.40 17.30 18.30 20.20 21.20

The Lighthouse (15): Fri, Mon, Tue 11.45 20.00 (Mon only)

THE FLOWER BOWL, BROCK

Like A Boss (15): Thu 20.45 Fri 12.35 Sat 12.55 Sun 09.55 Mon 111.50 Tue 11.40 Wed 10.15

Parasite (15): Thu 12.50 19.50 Fri 20.05 Sat 20.00 Sun 19.40 Mon, Wed 13.55 19.50 Tue 13.45

Emma (U): Thu 14.45 17.05 20.05 Fru 12.50 14.45 19.50 Sat 14.45 17.50 Sun 12.20 14.15 17.00 Mon 12.10 14.20 19.20 Tue 11.25 16.35 Wed 12.15 14.20 19.20

Sonic The Hedgehog (PG): Thu 15.50 Fri 17.30 Sat 10.00 13.15 15.35 Sun 10.15 11.55 14.55 Mon 16.50 Tue 17.00 Wed 16.50

Harley Quinn - Birds Of Prey (15): Thu 18.15

The Personal History Of David Copperfield (PG): Thu 11.40

1917 (15): Thu 14.25 17.30 Fri 14.30 17.45 Sat 17.35 Sun 17.30 20.10 Mon 11.35 14.55 17.30 Tue 14.15 17.30 Wed 11.15 14.55 17.30

Little Women (U): Thu, Tue 11.55 Fri 11.40 Wed 11.30

The Invisible Man (15): Fri 17.15 20.20 Sat 17.20 20.15 Sun 17.15 19.55 Mon, Wed 17.10 20.05 Tue 14.45 20.05

Onward (U): Sat 10.30 12.15

The Gentlemen (18): Sat 20.30

Riverdance 25th Anniversary Show: Tue 19.45